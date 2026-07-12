Канчельскис о сборной Норвегии: «Не хотелось бы, чтобы эта команда пропала после чемпионата мира»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о выступлении сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.

Норвежцы дошли до четвертьфинала турнира, в котором уступили Англии (1:2 доп. вр.).

«Норвегия никогда не проходила так далеко. Для нее это отличный результат. Но надо стремиться к большему и лучшему. В любом случае, норвежцы — молодцы. Все-таки обыграли пятикратных чемпионов мира — Бразилию! Англии тоже дали хороший бой. Бывают случаи, когда команда выстреливает, а потом пропадает. Не хотелось бы, чтобы она потом куда-то пропала после чемпионата мира», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборная Норвегии впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Давид Петросян