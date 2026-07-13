Фердинанд: «Беллингем — лучший игрок Англии на крупных турнирах с 1966 года. Они с Кейном два супергероя»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд оценил игру Джуда Беллингема на ЧМ-2026.

«В матчах плей-офф Джуд Беллингем снова показывает свой класс. Не так много игроков, которые в самый важный момент выходят на поле и говорят: «Я здесь главный. Кто еще?». У нас есть два супергероя — Джуд Беллингем и Харри Кейн.

Беллингем — лучший футболист сборной Англии на крупных международных турнирах со времен чемпионата мира 1966 года. И я говорю это абсолютно уверенно», — сказал Фердинанд в подкасте Rio Meets.

12 июля дубль Беллингема принес сборной Англии победу над Норвегией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2026. Всего на счету 23-летнего полузащитника теперь 6 голов и 1 результативная передача на этом чемпионате мира.