Орлов: «Звонок Трампа в ФИФА настроил весь мир против сборной США»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, что ему не понравилось во время ЧМ-2026.

— Чемпионат мира подходит к концу. Захватывающий турнир! Хотя нужно сказать и о том, что не понравилось. Слишком много команд, матчей — это плохо. История с телефонным звонком президента США Трампа главе ФИФА Инфантино — просто ужасно для всего футбола!

Считаю, этот звонок и отмена красной карточки Балогуна опустошили всю сборную США, убрали нужные эмоции. Потому что в этот момент весь мир был против нее! В итоге американцы провели свой худший матч на ЧМ.

А ведь Балогун упустил великолепный шанс стать настоящим героем. Он же мог сказать: «Спасибо, что мне разрешили играть. Но я прошу тренера меня не выпускать!» Вот это была бы «бомба»! Но...

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 сборная США с Балогуном в составе проиграла сборной Бельгии со счетом 1:4.