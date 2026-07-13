Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира-2026 по футболу

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя игрока Глеб Чистяков.

Финал турнира пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени.

Планируется, что 40-летний россиянин пробудет в США около пяти дней. В это время он примет участие в Fanatics Fest в Нью-Йорке — фестивале, где болельщики смогут получить автографы у звезд спорта и сфотографироваться с ними. Мероприятие пройдет 18 июля.

2 июля «Кэпиталз» объявили о заключении соглашения с Овечкиным на год. Зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов, подписной бонус — 3,25 миллиона, также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона (10 матчей).