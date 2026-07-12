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Сегодня, 15:25

Экс-премьер-министр Испании Рахой — о ЧМ-2026: «У Франции состав высочайшего уровня. Правда, без французов»

Алина Савинова
Футболисты сборной Франции на чемпионате мира-2026.
Фото Getty Images

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой прокомментировал победу испанцев над бельгийцами в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

10 июля Испания обыграла Бельгию в Лос-Анджелесе со счетом 2:1.

«Пришло время ревашна. Бельгийцев называют «красными дьяволами», и мне не нравятся ни дьяволы, ни красные. Так что эта победа для меня еще слаще», — написал Рахой в колонке для El Debate.

Также он высказался о предстоящем полуфинальном матче Испании с Францией.

«Нельзя забывать, что Франция дважды становилась чемпионом мира и была финалистом предыдущего турнира. Она выиграла все свои матчи на этом чемпионате. У Франции состав высочайшего уровня. Правда, без французов», — добавил Рахой.

Матч между Испанией и Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 пройдет 14 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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