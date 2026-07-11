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Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Томас Тухель доверяет следующим игрокам в матче с Норвегией
Англия: Пикфорд, Конса, Стоунз, Гехи, О'Райлли, Райс, Андерсон, Беллингем, Гордон, Кейн, Мадуэке.
Запасные: Дин Хендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Джеймс, Спенс, Дж. Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Рэшфорд, Уоткинс, Тоуни.
Сборная Норвегии выйдет на четвертьфинал против англичан в следующем составе
Норвегия: Нюланн, Айер, Вольфе, Хеггем, Берг, Берге, Эдегор, Шельдеруп, Серлот, Холанд, Рюэрсон.
Запасные: Тангвик, Сельвик, Эстигор, Бьеркан, Хольмгрен Педерсен, Лангос, Фальхенер, Торсби, Торстведт, Осгор, Бобб, Хауге, Ларсен, Нуса.
ФИФА не отменила красную карточку Куансы перед матчем с Норвегией
Депутат парламента Великобритании Ноа Лоу попытался попросить ФИФА отменить дисквалификацию защитника сборной Англии Джарелла Куансы. Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала турнира с Мексикой (3:2).
«Мы знаем, что аналогичная ситуация возникала ранее в ходе этого турнира, когда форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в 1/16 финала. Честность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, применяются ли эти правила в равной степени ко всем странам-участницам. Я настоятельно призываю вас отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью. С нетерпением жду вашего ответа и информации о решении», — приводит слова Лоу Huffpost.
Сборная Англии: «Перед матчем с Норвегией на тренировке отсутствовал лишь один футболист»
Официальный аккаунт английской сборной в социальной сети Х поделился информацией о футболистах команды Томаса Тухеля перед матчем с Норвегией.
«Команда «трёх львов» тренируется на базе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Джордан Хендерсон — единственный игрок, который не появится на поле», — написано в посте официального аккаунта сборной Англии.
Сольбаккен: «Мы верим, что можем обыграть Англию»
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, с каким настроем его команда подходит к четвертьфинальному матчу против сборной Англии.
«Если мы не покажем свой максимум, то дальше пройдёт Англия. На Англии больше давления, чем на нас, но мы также предъявляем требования к своему выступлению. Прошло 26 лет с тех пор, как мы в последний раз квалифицировались на крупный турнир. К такой стадии турнира нельзя относиться как к должному», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.
Тухель: «Всё внимание защиты будет на Холанде»
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мнением о том, как будет играть его команда в матче с Норвегией:
«Невозможно не концентрироваться на Холанде. Нужна командная работа, важны все позиции но, конечно, всё внимание наших центральных защитников будет сосредоточено именно на нём», — приводит слова Тухеля «The Telegraph».
Виери: «Холанд непобедим в штрафной площади»
Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери в подкасте FIFA поделился мнением про норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:
«Он потрясающий Он просто слишком большой, слишком сильный. Когда у него есть пространство, он быстр и полон решимости, а это самое важное. Я давно не видел такого нападающего. Он забивает один или два гола в каждой игре, где бы ни играл», — сказал Вьери в подкасте FIFA.
Норвегия — Англия: потери
У норвежцев под вопросом Маркус Педерсен и Йорген Ларсен — главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что некоторые футболисты испытывают недомогание накануне четвертьфинала.
У англичан точно не сыграет дисквалифицированный после удаления в матче с Мексикой Джарелл Куанса.
Повреждение есть у Марка Гехи, а Деклан Райс был изолирован от команды из-за вирусной инфекции.
Норвегия — Англия: потери
У англичан встречу могут пропустить два футболиста. У Деклана Райса вирусная инфекция, он изолирован от команды. Марк Гехи получил повреждение в матче против Мексики и может не успеть восстановиться к воскресному поединку.
Норвегия — Англия: история встреч
Сборные играли 12 раз: 7 побед у англичан, 2 у норвежцев, 2 матча завершились вничью.
Соперники провели четыре официальных игры, все в отборе к чемпионатам мира: тут преимущество у Норвегии — 2 победы при 1 ничьей и 1 поражении.
Последний матч между командами прошел 3 сентября 2014 года — победу Англии в товарищеской встрече в Лондоне на стадионе «Уэмбли» принес Уэйн Руни.
Норвегия — Англия: путь на ЧМ-2026
Сборная Норвегии набрала 6 очков и заняла второе место в группе I. Команда Столе Сольбаккена уступила Франции (1:4), обыграла и опередила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2).
В 1/16 финала «викинги» победили Кот'д Ивуар (2:1), а в 1/8 финала — Бразилию с тем же счетом 2:1.
Сборная Англии заняла первое место в группе L, набрав 7 очков. Команда Томаса Тухеля опередила всех в группе, победив Хорватию (4:2), Панаму (2:0), а также сыграв вничью с Ганой (0:0).
В 1/16 финала англичане победили команду-сенсацию ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала одних из хозяев турнира — Мексику (3:2).
Победитель матча Норвегия — Англия в полуфинале сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария.
Где смотреть трансляцию матча Норвегия — Англия
В прямом эфире матч покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Где и во сколько сыграют Норвегия и Англия
Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало игры — 12 июля в 00.00 мск.
В ночь субботы на воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Англии.
Встреча пройдет на стадионе на стадионе «Хард Рок» в Майами. Арена вмещает около 65 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Уругвай — Кабо-Верде (2:2), Шотландия — Бразилия (0:3), Колумбия — Португалия (0:0), а также Аргентина — Кабо-Верде (3:2).
Главным судьей матча Норвегия — Англия назначен арбитр из Франции Клеман Тюрпен, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Англия — Хорватия (4:2), Парагвай — Австралия (0:0), а также Колумбия — Гана (1:0).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Норвегия — Англия. Присоединяйтесь!