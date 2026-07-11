Тухель: «Всё внимание защиты будет на Холанде»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился мнением о том, как будет играть его команда в матче с Норвегией:

«Невозможно не концентрироваться на Холанде. Нужна командная работа, важны все позиции но, конечно, всё внимание наших центральных защитников будет сосредоточено именно на нём», — приводит слова Тухеля «The Telegraph».