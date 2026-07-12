Список лучших бомбардиров в истории ЧМ по футболу (на 12 июля 2026)

Опубликован топ-10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу за всю историю. Возглавляет гонку аргентинский нападающий Лионель Месси. В 32 матчах он забил 21 гол. На второй строчке — француз Килиан Мбаппе (в 20 матчах — 20 голов). В текущем Кубке мира у Месси и Мбаппе — по 8 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира по футболу (на 12 июля 2026)