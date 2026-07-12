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Список лучших бомбардиров в истории ЧМ по футболу (на 12 июля 2026)

Опубликован список лучших бомбардиров в истории ЧМ по футболу
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Getty Images

Опубликован топ-10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу за всю историю. Возглавляет гонку аргентинский нападающий Лионель Месси. В 32 матчах он забил 21 гол. На второй строчке — француз Килиан Мбаппе (в 20 матчах — 20 голов). В текущем Кубке мира у Месси и Мбаппе — по 8 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата мира по футболу (на 12 июля 2026)

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 21 гол, 32 матч (2006, 2010*, 2014, 2018, 2022, 2026)

  2. Килиан Мбаппе (Франция) — 20 голов, 20 матчей (2018, 2022, 2026)

  3. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов, 24 матча (2002, 2006, 2010, 2014)

  4. Роналдо (Бразилия) — 15 голов, 19 матчей (1994**, 1998, 2002, 2006)

  5. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов, 13 матчей (1970, 1974)

  6. Гарри Кейн (Англия) — 14 голов, 16 матчей (2018, 2022, 2026)

  7. Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов, 6 матчей (1958)

  8. Пеле (Бразилия) — 12 голов, 14 матчей (1958, 1962, 1966, 1970)

  9. Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов, 5 матчей (1954)

  10. Юрген Клинсманн (Германия) — 11 голов, 17 матчей (1990, 1994, 1998)

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