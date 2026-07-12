Колосков назвал расширение числа участников чемпионата мира до 64 сборных безумием и убийством футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» раскритиковал инициативу расширить число участников чемпионата мира до 64 сборных.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что этот вопрос будет рассмотрен и обсужден в соответствующих комитетах после завершения ЧМ-2026.

«Это безумие. Даже 48 команд — это явный перебор. Футболисты еле ползают, нет сил играть. Это просто издевательство. Увеличение количества команд — это убийство футбола. Этот чемпионат показал, что были абсолютно проходные и никому не интересные команды. Но с точки зрения наживы это супер, конечно. Будет больше контрактов, денег. Надо также помнить, что у Инфантино перевыборы. Ему нужны голоса, а это один из способ привлечения поддержки от малых стран. К футболу это все никакого отношения не имеет», — сказал «СЭ».

ЧМ-2026 стал первым чемпионатом мира по футболу, в котором приняли участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год в финальных стадиях мировых первенств выступали 32 команды.