Якин назвал стиль игры аргентинцев жестким и хитрым

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин также высказался по поводу темы судейства на чемпионате мира.

«Матчи турнира проходят честно. Сейчас все можно контролировать с помощью технологий и ВАР. У Аргентины жесткий стиль игры, они действуют хитро в каждом матче. Они играют с большой страстью, и если ты не сможешь им противостоять, то обыграть их будет сложно. Но я бы не сказал, что происходит что-то плохое или негативное», — считает экс-тренер «Спартака».