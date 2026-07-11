Live
Сегодня, 12:45
Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Якин рассказал, как Швейцария будет оборонться против Месси
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин ответил на вопрос, как его команда будет сдерживать Лионеля Месси.
«Прежде всего есть несколько решений. Мы постараемся всё делать правильно и действовать как команда. Да, конечно, мы должны стараться поддерживать высокий прессинг со сборной Аргентины, которая, будучи действующими чемпионами мира, также попытается реализовать свой план на игру», — считает Якин.
Юрий Семин назвал Аргентину фаворитом матча со Швейцарией
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче Аргентины и Швейцарии.
«Чемпионат мира — событие невероятных масштабов. Никакой команде здесь не будет легко. У кого больше мастерства, характера, тот и побеждает. У Аргентины есть мастерство в лице Месси. Есть характер, который игроки показали в матче с Египтом. Думаю, после того матча выводы были сделаны. Поэтому аргентинцы являются фаворитом в матче против Швейцарии», — сказал Семин «СЭ».
Якин назвал стиль игры аргентинцев жестким и хитрым
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин также высказался по поводу темы судейства на чемпионате мира.
«Матчи турнира проходят честно. Сейчас все можно контролировать с помощью технологий и ВАР. У Аргентины жесткий стиль игры, они действуют хитро в каждом матче. Они играют с большой страстью, и если ты не сможешь им противостоять, то обыграть их будет сложно. Но я бы не сказал, что происходит что-то плохое или негативное», — считает экс-тренер «Спартака».
Лисандро Мартинес ответил на вопрос о лояльном отношении судей к Аргентине
Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказал мнение о судействе на чемпионате мира.
«Мне нечего сказать. Это вы, СМИ, подогреваете эту тему и создаете споры. Наше дело — выкладываться на тренировках и матчах», — сказал аргентинский защитник.
Скалони предположил, когда Месси завершит карьеру
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос, когда капитан команды Лионель Месси планирует завершить карьеру футболиста.
«Пока он сам этого хочет, он будет лучшим на поле. До 50 лет он вряд ли доиграет, но повторюсь, что многое засисит от его желания. Мы часто об этом говорим», — передает слова Скалони издание Mundo Deportivo.
Суперкомпьютер вернул сборную Аргентины в топ-3 фаворитов ЧМ-2026
Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов на победу в чемпионате мира-2026. Главным претендентом на титул остается Франция — 33,71 процента. Второе место в рейтинге занимает Испания — 27, 25 процента, а на третье место вернулась Аргентина — 15,61 процента (перед четвертьфиналом — 15,9 процента). Англия располагается на четвертой строчке — 14,55 процента.
Челестини заявил, что сборная Швейцарии вышла на иной уровень зрелости
Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини похвалил выступление сборной Швейцарии на чемпионате мира.
«Швейцарские футболисты проделывают потрясающую работу. У них крепкая команда, которая, судя по всему, вышла на новый уровень зрелости. Видно, что коллектив нацелен на достижение чего-то значимого. В трудные моменты они не теряют самообладания: продолжают борьбу и не сдаются. Победы на таком уровне — это не вопрос удачи, а результат умения найти те самые нюансы, которые обеспечивают преимущество над соперником», — цитирует Челестини ФИФА.
Аргентина — Швейцария: потери
Информации о травмированных в сборной Аргентины не поступало.
У швейцарцев травмированы нападающий Жоан Манзамби, защитник Лука Хакес и полузащитник Мишель Эбишер.
Результаты сборной Швейцарии на ЧМ-2026
Сборная Швейцарии стала первой в группе B, набрав семь очков. Команда Мурата Якина сыграла вничью с Катаром (1:1), победила Боснию и Герцеговину (4:1), а также Канаду (2:1).
В плей-офф «крестоносцы» прошли Алжир (2:0) и Колумбию (0:0, пенальти 4:3).
Результаты сборной Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины финишировала первой в группе J, набрав девять очков. Команда Лионеля Скалони обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1).
В плей-офф аргентинцы в дополнительное время переиграли Кабо-Верде (3:2), и с таким же счетом, но в основное время одержали волевую победу над Египтом.
Где и во сколько пройдет матч Аргентина — Швейцария
Матч Аргентина — Швейцария состоится в воскресенье, 12 июля, в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.
Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Обе команды на турнире не проигрывали: у аргентинцев — пять побед в пяти матчах, у швейцарцев — четыре победы при одной ничьей.
В составе Аргентины выдающийся чемпионат проводит Лионель Месси, который забил восемь мячей в пяти матчах и вместе с Килианом Мбаппе является лучшим бомбардиром турнира. У других аргентинцев — не больше одного мяча.
Лучший бомбардир Швейцарии — Жоан Манзамби, у которого три мяча. Но он пропустит четвертьфинал ЧМ-2026 из-за повреждения. Сильная сторона «крестоносцев» — оборона: они не пропускают более одного мяча за матч, в плей-офф у них — две сухих игры.
Последний очный матч соперников состоялся на чемпионате мира-2014. В 1/8 финала Аргентина победила в дополнительное время со счетом 1:0. Единственный гол на 118-й минуте забил Анхель Ди Мария, которому ассистировал Месси.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария. Присоединяйтесь!