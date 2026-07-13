Кубарси о полуфинале ЧМ-2026: «Я не боюсь Мбаппе, он уникален, как Ямаль»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором его команда встретится со сборной Франции.

«Килиан Мбаппе? Я его не боюсь. Никакого страха. Но все знают, какими качествами он обладает. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, одного его рывка или действия достаточно, чтобы изменить ход игры. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Поэтому нужно сохранять максимальную концентрацию все 90 минут», — приводит слова Кубарси Diario AS.

14 июля Испания сыграет в полуфинале чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени.