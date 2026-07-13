Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:47

Кубарси о полуфинале ЧМ-2026: «Я не боюсь Мбаппе, он уникален, как Ямаль»

Сергей Филин

Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором его команда встретится со сборной Франции.

«Килиан Мбаппе? Я его не боюсь. Никакого страха. Но все знают, какими качествами он обладает. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, одного его рывка или действия достаточно, чтобы изменить ход игры. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Поэтому нужно сохранять максимальную концентрацию все 90 минут», — приводит слова Кубарси Diario AS.

Лионель Месси, Харри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе.Повторит ли Месси шоу Марадоны? Остановит ли Испания атаку Франции? Интриги полуфиналов ЧМ

14 июля Испания сыграет в полуфинале чемпионата мира с Францией. Начало матча запланировано на 22.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Пау Кубарси

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе
МИД Испании отреагировал на слова экс-премьера о сборной Франции на ЧМ-2026
Франция — Испания: дата и время начала матча 1/2 финала ЧМ по футболу-2026
Дивеев о ЧМ-2026: «В оставшихся играх я буду болеть за Англию, но Мбаппе и Месси — это мощь»
Орлов: «Звонок Трампа в ФИФА настроил весь мир против сборной США»
Франция — Испания: основная информация о полуфинале ЧМ по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Испания: дата и время начала матча 1/2 финала ЧМ по футболу-2026

МИД Испании отреагировал на слова экс-премьера о сборной Франции на ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости