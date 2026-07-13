Канчельскис о полуфиналах ЧМ-2026: «Мы видим доминацию европейского футбола»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отметил превосходство европейских сборных на чемпионате мира-2026.

«Мы видим доминацию европейского футбола. Три из четырех команд в полуфинале чемпионата мира — европейские. Лишь одна сборная Аргентины представляет южноамериканский футбол. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Естественно, я буду болеть за Англию, потому что играл там», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матчи полуфинала пройдут во вторник и среду, 14 и 15 июля. В 1/2 финала сборная Франции сыграет с Испанией, а сборная Англии встретится с Аргентиной.

Давид Петросян