Нико Уильямс: «Мбаппе — отличный игрок, но у сборной Испании есть лучший футболист мира — Ямаль»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе и своем партнере по команде Ламине Ямале.

27-летний француз забил на чемпионате мира-2026 8 голов и делит первое место в гонке бомбардиров турнира с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет.

«Мбаппе — отличный игрок, но у нас есть лучший футболист мира — Ламин Ямаль», — приводит слова Уильямса The Touchline.

14 июля Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.