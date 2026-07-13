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Сегодня, 09:16

Нико Уильямс: «Мбаппе — отличный игрок, но у сборной Испании есть лучший футболист мира — Ямаль»

Сергей Филин

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе и своем партнере по команде Ламине Ямале.

27-летний француз забил на чемпионате мира-2026 8 голов и делит первое место в гонке бомбардиров турнира с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

13 июля Ямалю исполнилось 19 лет.

«Мбаппе — отличный игрок, но у нас есть лучший футболист мира — Ламин Ямаль», — приводит слова Уильямса The Touchline.

Футболисты сборной Испании после победы над Бельгией в&nbsp;1/4 финала ЧМ-2026.Лидеры сборной Испании проводят слабый чемпионат мира. Но у этой команды есть оружие помощнее Ямаля и Педри

14 июля Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

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Килиан Мбаппе
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