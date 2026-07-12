Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 12 июля

Опубликован топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026. Гонку возглавляет француз Килиан Мбаппе (8 голов), он опережает аргентинца Лионеля Месси, у которого тоже 8 забитых мячей, по дополнительным показателям (количество результативных передач — 3). Тройку лидеров замыкает норвежец Эрлинг Холанн с 7 голами. В топ-5 вошел английский полузащитник Джуд Беллингем, который оформил дубль в матче 1/4 финала против Норвегии. Британец сместил с пятой строчки француза Усмана Дембеле.

Топ-10 лучших бомбардиров ЧМ-2026 по футболу