Конате о словах Ямаля: «Он может говорить все, что хочет, Франция не боится Испанию»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате отреагировал на слова нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

Ранее 18-летний форвард заявил, что если Франции и стоит опасаться какую-то из команд на ЧМ-2026, то Испанию.

«Он может говорить все, что хочет. Мы подготовимся к игре наилучшим образом, а после финального свистка увидим, чьи слова окажутся весомее. Боимся ли мы Испанию? Нет, нет и еще раз нет. Честно говоря, мы вообще не обращаем внимания на подобные высказывания. Мы не должны бояться никого. Нужно сохранять скромность и не попадаться в эту ловушку, особенно на такой стадии турнира», — приводит слова Конате RMC Sport.

Сборные Франции и Испании встретятся в полуфинале ЧМ-2026 14 июля. В другом полуфинале днем позже сыграют Англия и Аргентина.