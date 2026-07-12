Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:13

Вера о возможном золоте сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Нужно побеждать любой ценой»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

12 июля Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию (3:1) в четвертьфинале ЧМ-2026.

Лионель Месси и&nbsp;Леандро Паредес.Аргентина снова страдала, но снова победила. Эту команду можно переиграть, но невозможно сломать

«Месси — великий игрок. Он проводит невероятный турнир. Возможное золото сборной Аргентины на чемпионате мира? Нужно побеждать любой ценой», — сказал Вера «СЭ».

В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени. В другой паре за выход в финал встретятся Франция и Испания.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лукас Вера
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
ФК Локомотив (Москва)

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Каррагер: «У Беллингема есть характер, который отличает величайших игроков от хороших. Джеррарду этого не хватало»
Аргентинские футболисты спели про Мальвины, Диего и Месси после выхода в полуфинал ЧМ-2026
Семин объяснил причину поражения сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии
Эдегор о поражении Норвегии от Англии на ЧМ-2026: «Думаю, мы сделали все, что могли»
Джака — о поражении Швейцарии от Аргентины: «Больно проигрывать из-за одного решения судьи»
Губерниев уверен в победе Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Каррагер: «У Беллингема есть характер, который отличает величайших игроков от хороших. Джеррарду этого не хватало»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости