Вера о возможном золоте сборной Аргентины на ЧМ-2026: «Нужно побеждать любой ценой»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной Аргентины на чемпионат мира-2026.

12 июля Аргентина в дополнительное время победила Швейцарию (3:1) в четвертьфинале ЧМ-2026.

«Месси — великий игрок. Он проводит невероятный турнир. Возможное золото сборной Аргентины на чемпионате мира? Нужно побеждать любой ценой», — сказал Вера «СЭ».

В полуфинале чемпионата мира Англия сыграет против Аргентины. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США) и начнется в 22.00 по московскому времени. В другой паре за выход в финал встретятся Франция и Испания.