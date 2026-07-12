Сборные Англии и Аргентины сыграют в 1/2 финала чемпионата мира 15 июля

Сборные Англии и Аргентины сыграют в 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2026 в среду, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Мерседес Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Англии в 1/4 финала турнира обыграла Норвегию в дополнительное время — 2:1. Сборная Аргентины в четвертьфинале Кубка мира победила Швейцарию в дополнительное время со счетом 3:1.