Тренер сборной Египта Хассан: «Слово «Месси» может пугать некоторых футболистов»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, как избегал упоминания имени аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2. В первом тайме Месси не реализовал пенальти, а на 83-й минуте забил гол и сравнял счет.

«Слово «Месси» может пугать некоторых футболистов. При тактических разборах я избегал называть его имя. Предпочитал говорить «игрок под номером 10», чтобы убрать из головы своих футболистов чрезмерное уважение и страх», — приводит слова Хассана Mundo Deportivo.

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет со сборной Англии. Матч состоится 15 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.