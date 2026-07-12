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Сегодня, 19:57

Тренер сборной Египта Хассан: «Слово «Месси» может пугать некоторых футболистов»

Сергей Филин

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан рассказал, как избегал упоминания имени аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина обыграла Египет со счетом 3:2. В первом тайме Месси не реализовал пенальти, а на 83-й минуте забил гол и сравнял счет.

«Слово «Месси» может пугать некоторых футболистов. При тактических разборах я избегал называть его имя. Предпочитал говорить «игрок под номером 10», чтобы убрать из головы своих футболистов чрезмерное уважение и страх», — приводит слова Хассана Mundo Deportivo.

Лионель Месси (справа) и&nbsp;Хулиан Альварес празднуют гол в&nbsp;матче Аргентины с&nbsp;Египтом.Волшебство в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом спас Аргентину от катастрофы

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет со сборной Англии. Матч состоится 15 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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