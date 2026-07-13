Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:45

Профсоюз футболистов намерен добиться конкретных соглашений с ФИФА о защите игроков от сильной жары

Павел Лопатко

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) ведут диалог о проблемах, связанных с погодными условиями на чемпионате мира-2026, сообщает ESPN.

Профсоюз намерен добиться конкретных соглашений о защите игроков от сильной жары на будущих соревнованиях.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Англией и Норвегией в Майами начался при температуре воздуха 33 градуса по Цельсию, а по ощущениям — 45 градусов. Еще более значимым стал показатель WBGT, который учитывает комплекс климатических факторов, включая жару и влажность. На момент начала игры он составил 31,1 градуса, что значительно превышает рекомендованный ФИФПро порог в 28 градусов.

Рекомендации ФИФПро гласят, что матчи следует откладывать или переносить при WBGT выше 28 градусов. Однако на данный момент между ФИФА и ФИФПро нет единого согласованного порога для отмены или переноса игр из-за жары.

По правилам ФИФА, обязательный трехминутный перерыв для охлаждения и гидратации вводится, когда WBGT достигает 32 градусов или выше. При значениях WBGT от 27 до 32 градусов такие перерывы могут быть запрошены добровольно. ФИФПро и ФИФА уже обсуждали условия игры во время и после прошлогоднего Клубного чемпионата мира, после чего ФИФА приняла решение проводить больше матчей чемпионата мира на стадионах с кондиционированием воздуха в самые жаркие часы дня. Например, оба полуфинала начнутся в три часа дня по восточному времени на стадионах в Далласе и Атланте.

Организации продолжают обсуждения, стремясь выработать четкие регламенты на будущее.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Главным арбитром полуфинала ЧМ-2026 Франция — Испания назначили сальвадорца Бартона

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости