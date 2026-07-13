Профсоюз футболистов намерен добиться конкретных соглашений с ФИФА о защите игроков от сильной жары

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) ведут диалог о проблемах, связанных с погодными условиями на чемпионате мира-2026, сообщает ESPN.

Профсоюз намерен добиться конкретных соглашений о защите игроков от сильной жары на будущих соревнованиях.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Англией и Норвегией в Майами начался при температуре воздуха 33 градуса по Цельсию, а по ощущениям — 45 градусов. Еще более значимым стал показатель WBGT, который учитывает комплекс климатических факторов, включая жару и влажность. На момент начала игры он составил 31,1 градуса, что значительно превышает рекомендованный ФИФПро порог в 28 градусов.

Рекомендации ФИФПро гласят, что матчи следует откладывать или переносить при WBGT выше 28 градусов. Однако на данный момент между ФИФА и ФИФПро нет единого согласованного порога для отмены или переноса игр из-за жары.

По правилам ФИФА, обязательный трехминутный перерыв для охлаждения и гидратации вводится, когда WBGT достигает 32 градусов или выше. При значениях WBGT от 27 до 32 градусов такие перерывы могут быть запрошены добровольно. ФИФПро и ФИФА уже обсуждали условия игры во время и после прошлогоднего Клубного чемпионата мира, после чего ФИФА приняла решение проводить больше матчей чемпионата мира на стадионах с кондиционированием воздуха в самые жаркие часы дня. Например, оба полуфинала начнутся в три часа дня по восточному времени на стадионах в Далласе и Атланте.

Организации продолжают обсуждения, стремясь выработать четкие регламенты на будущее.