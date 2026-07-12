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Сегодня, 18:00

В каких городах пройдут полуфиналы и финал ЧМ по футболу: список стадионов

Опубликован список стадионов, где пройдут матчи 1/2 финала и финала ЧМ
«Метлайф-стэдиум».
Фото Getty Images

Опубликован список стадионов, на которых пройдут матчи 1/2 финала и финала чемпионата мира по футболу.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

14 июля. 22.00. Франция — Испания. Стадион «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США)

15 июля. 22.00. Англия — Аргентина. Стадион «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США)

Матч за третье место ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 00.00. Стадион «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США)

Финал ЧМ-2026 по футболу

19 июля. 22.00. Стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США)

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