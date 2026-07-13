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Сегодня, 14:11

Рой Кин о словах отца Холанна об игре Норвегии и Англии на ЧМ: «Если выпиваешь, матч воспринимается иначе»

Сергей Филин

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на слова Альф-Инге Холанна, отца нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна о четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Альф-Инге Холанн назвал ограблением поражение Норвегии от Англии (1:2 д.в.) в четвертьфинале ЧМ-2026.

«А он вообще запомнит этот матч? Потому что на матчах он, мне кажется, все время пьет алкоголь. Нет, правда! Если выпиваешь, то и матч воспринимается иначе», — приводит слова Кина Sky Sports.

15 июля Англия встретится с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

Харри Кейн, судья Клеман Тюрпен и&nbsp;Эрлинг Холанн.«Нас ограбили». Норвегия и Швейцария обвиняют судей в вылете с ЧМ-2026

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