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Сегодня, 02:57

Лапорта: «Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его»

Павел Лопатко

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал игру бывшего футболиста команды нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его. Аргентина очень солидна, и игроки ее сборной помогают Лео выступать на лучшем уровне», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

39-летний Месси в шести матчах ЧМ-2026 забил восемь голов. Сборная Аргентины добралась до полуфинала турнира, в котором сыграет со сборной Англии 15 июля.

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Жоан Лапорта

Чемпионат мира по футболу 2026

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