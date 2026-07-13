Лапорта: «Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал игру бывшего футболиста команды нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его. Аргентина очень солидна, и игроки ее сборной помогают Лео выступать на лучшем уровне», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

39-летний Месси в шести матчах ЧМ-2026 забил восемь голов. Сборная Аргентины добралась до полуфинала турнира, в котором сыграет со сборной Англии 15 июля.