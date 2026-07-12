Руни — о победе над Норвегией: «Я говорил, что наступит матч, когда Англии понадобится Беллингем»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни оценил вклад полузащитника Джуда Беллингема в победу над Норвегией (2:1 д.в.) в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

«Нам не хватало качества, скорости и темпа, но, когда в команде есть такие игроки, как Джуд Беллингем, у вас всегда есть шанс. Еще до начала турнира я говорил, что наступит матч, когда нам понадобится Джуд Беллингем, и приводил в пример Стивена Джеррарда в финале Лиги чемпионов 2005 года. В игре, где мы нуждались в нем больше всего, он сделал шаг вперед», — заявил Руни в эфире BBC Sport.

Беллингем оформил дубль в матче с Норвегией. 23-летний хавбек отличился на 45+2-й и 93-й минутах.

В полуфинале чемпионата мира англичане сыграют со сборной Аргентины. Матч пройдет 12 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22.00 по московскому времени.