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Сегодня, 15:38

Министр внутренних дел Франции Нуньес назвал неприемлемыми слова Рахоя о составе французской сборной

Алина Савинова

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отреагировал на высказывание бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя о французской сборной на чемпионате мира-2026.

Ранее Рахой заявил, что сборная Франции обладает «составом высочайшего уровня, только без французов».

«Если это высказывание точное, оно абсолютно неприемлемо. Оно совершенно не отражает то, чем является Франция. Думаю, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы жить всем вместе в сплоченности. Франция — это страна, где каждый может развиваться и найти свое место, независимо от происхождения, убеждений или религии, при условии уважения общих правил республики», — приводит Mundo Deportivo слова Нуньеса.

Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале ЧМ-2026. Матч пройдет 14 июля в 22.00 по московскому времени.

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