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Лакруа о словах Ямаля перед матчем ЧМ-2026 Франция — Испания: «Мы знаем себе цену и сосредоточены на победе»

Сергей Филин

Защитник сборной Франции Максенс Лакруа отреагировал на слова нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

Ранее 18-летний форвард заявил, что если Франции и стоит опасаться какую-то из команд на ЧМ-2026, то Испанию.

«Я бы не сказал, что мы боимся. Мы знаем себе цену. Нам также известно, что у Испании великолепный состав и что они проводят отличный турнир. Думаю, у всех наших соперников были очень сильные игроки. Мы сосредоточены на своей главной цели — победе», — приводит слова Лакруа Get French Football News.

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Сборные Франции и Испании встретятся в полуфинале ЧМ-2026 14 июля. В другом полуфинале днем позже сыграют Англия и Аргентина.

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