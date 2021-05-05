«Велес» отказался от процедуры лицензирования для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии

Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам Олимп-ФНЛ, претендующим на выход в Тинькофф-РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Велес» отказался проходить процедуру лицензирования, о чем уведомил письмом в адрес РПЛ.

«Алания» выполнила 9 критериев из 24, стадион клуба не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям.

«Оренбург» выполнил 14 из 24 критериев, стадион клуба также не соответствует инфраструктурным критериям РПЛ. Есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей, так и для участников матча, есть замечания от основного вещателя.

«Торпедо», «Нижний Новгород» и «Балтика» выполнили обязательные критерии, клубы и их стадионы готовы к участию в РПЛ.

Победитель ФНЛ «Крылья Советов» также успешно прошли процедуру лицензирования и готовы к участию в премьер-лиге.