Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Велес» отказался от процедуры лицензирования для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии

14:34
Теги:

Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам Олимп-ФНЛ, претендующим на выход в Тинькофф-РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Велес» отказался проходить процедуру лицензирования, о чем уведомил письмом в адрес РПЛ.

«Алания» выполнила 9 критериев из 24, стадион клуба не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям.

«Оренбург» выполнил 14 из 24 критериев, стадион клуба также не соответствует инфраструктурным критериям РПЛ. Есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей, так и для участников матча, есть замечания от основного вещателя.

«Торпедо», «Нижний Новгород» и «Балтика» выполнили обязательные критерии, клубы и их стадионы готовы к участию в РПЛ.

Победитель ФНЛ «Крылья Советов» также успешно прошли процедуру лицензирования и готовы к участию в премьер-лиге.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vy-vody-komissii-po-litsenzirovaniyu-veles-otkazalsya-ot-protsedury-orenburg-i-alaniya-ne-vy-polnili-obyazatel-ny-e-kreterii/

Читайте также

Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
Мутант на лыжне. У этого спортсмена-оленевода допинг был в крови
Хитрый способ. Клуб КХЛ решил набрать канадцев, которые не считаются легионерами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр