«Велес» отказался от процедуры лицензирования для РПЛ, «Оренбург» и «Алания» не выполнили обязательные критерии
Стали известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам Олимп-ФНЛ, претендующим на выход в Тинькофф-РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Велес» отказался проходить процедуру лицензирования, о чем уведомил письмом в адрес РПЛ.
«Алания» выполнила 9 критериев из 24, стадион клуба не соответствует инфраструктурным и кадрово-административным критериям.
«Оренбург» выполнил 14 из 24 критериев, стадион клуба также не соответствует инфраструктурным критериям РПЛ. Есть нарекания по критериям комфорта и сервиса на стадионе как для зрителей, так и для участников матча, есть замечания от основного вещателя.
«Торпедо», «Нижний Новгород» и «Балтика» выполнили обязательные критерии, клубы и их стадионы готовы к участию в РПЛ.
Победитель ФНЛ «Крылья Советов» также успешно прошли процедуру лицензирования и готовы к участию в премьер-лиге.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/vy-vody-komissii-po-litsenzirovaniyu-veles-otkazalsya-ot-protsedury-orenburg-i-alaniya-ne-vy-polnili-obyazatel-ny-e-kreterii/
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