Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Ротора» применить санкции к «Уфе» и «Арсеналу» по итогам встречи этих команд в заключительном, 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«В удовлетворении заявления «Ротора» о применении спортивных санкций отказать», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Ранее, 18 мая, Sport24 сообщил, что «Ротор» обратился в КДК РФС с просьбой оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал». Все встречи последнего тура сезона-2020/21 чемпионата России должны были пройти в одно время и начаться в 14.00 (по мск), но матч в Уфе был перенесен на два часа из-за высокой температуры воздуха.

«Уфа» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 и поднялась на 13-е место в турнирной таблице с 25 очками. «Арсенал» стал 14-м с 23 очками, «Ротор» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место с 22 очками.