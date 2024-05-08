На чемпионате мира в Чехии запретили российские флаги. Разрешат ли украинские?

Турнир стартует уже послезавтра.

В пятницу в Чехии стартует очередной чемпионата мира по хоккею. Как и в 2022 и 2023 году, сборные России и Белоруссии не будут принимать участие в турнире из-за отстранения ИИХФ, которое уже официально продлено и до следующего ЧМ. Количество команд осталось неизмененным — 16. Благодаря отсутствию двух постоянных участников шансы попасть в элиту получают традиционные середняки первого (второго по рангу) дивизиона. Так, в этом году на чемпионате мира сыграет Польша, и в числе интриг можно отметить две: удастся ли ей набрать очки и получится ли закончить групповой этап без гигантской отрицательной разности шайб.

На ЧМ не будет не только России и Белоруссии, но и флагов двух стран.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — отметили в пресс-службе ИИХФ в комментарии для РИА «Новости».

Интересно, будет ли полностью соблюдаться это условие или реально ограничение будет отслеживаться только в связи с Россией и Белоруссией? Год назад на чемпионате мира в Латвии были разрешены и украинские флаги, хотя Украина на ЧМ участия не принимала. К слову, такое событие возможно через два года — сборная этой страны неделю назад пробилась в дивизион IА (тот самый второй по рангу) и в 2026-м потенциально может сыграть с Канадой и США в элитном турнире.

Напомним, что ЧМ-2024 пройдет с 10 по 26 мая в чешских Праге и Остраве. Действующий чемпион мира — сборная Канады, она один из главных фаворитов и на этот раз наряду с непривычно сильной для таких турниров американской командой и Швецией.