Циципас мечтает получить футболку московского «Спартака»

Стефанос Циципас, греческий теннисист и внук знаменитого спартаковского футболиста Сергея Сальникова, в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал о своих отношениях с московским футбольным клубом и желании посетить его матч.

— Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?

— Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

— Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?

— Никогда. Был бы счастлив побывать.

— Ваша мама мне рассказывала, что, когда вы были ребенком, она одевала вас в спартаковскую экипировку.

— Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел ее в интернете. Это была винтажная майка Adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно ее купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне ее, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать ее.