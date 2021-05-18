Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о некоторых штрафах клубов по итогам 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Болельщики «Локомотива» нарушали социальную дистанцию и скандировали оскорбительные кричалки. 50 тысяч за нарушение санитарного регламента, скандирование оскорбительных кричалок — 100 тысяч. «Урал» за неподобающее поведение команды (2 удаления) получает 100 тысяч.

«Ростов» оштрафован на 80 тысяч за оскорбительные кричалки болельщиков.

Болельщики «Динамо» бросали ленточки на трибуны, штраф 50 тысяч. За оскорбительные кричалки — 100 тысяч. За нарушение санитарного регламента — 50 тысяч.

ЦСКА за нарушение санитарного регламента — 50 тысяч, за оскорбительные кричалки — 100 тысяч», — сказал Григорьянц.

(Сергей Федоров)