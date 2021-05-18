Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» оштрафовано на 200 тысяч рублей, ЦСКА — на 150 тысяч

14:23
Теги:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о некоторых штрафах клубов по итогам 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Болельщики «Локомотива» нарушали социальную дистанцию и скандировали оскорбительные кричалки. 50 тысяч за нарушение санитарного регламента, скандирование оскорбительных кричалок — 100 тысяч. «Урал» за неподобающее поведение команды (2 удаления) получает 100 тысяч.

«Ростов» оштрафован на 80 тысяч за оскорбительные кричалки болельщиков.

Болельщики «Динамо» бросали ленточки на трибуны, штраф 50 тысяч. За оскорбительные кричалки — 100 тысяч. За нарушение санитарного регламента — 50 тысяч.

ЦСКА за нарушение санитарного регламента — 50 тысяч, за оскорбительные кричалки — 100 тысяч», — сказал Григорьянц.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба
Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»
Четыре клуба РПЛ интересуются Мелкадзе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр