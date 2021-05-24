«Наша совесть чиста». «Оренбург» выступил с заявлением по поводу невыдачи лицензии РФС

«Оренбург» выступил с заявлением о решении РФС не выдать клубу лицензию на участие в РПЛ следующего сезона.

«По итогам сезона 2020-2021 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в Российской Премьер-Лиге. Одновременно с финальным свистком заключительного матча Первенства ФНЛ был изменен регламент и нарушен спортивный принцип: в Российскую Премьер-Лигу вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к чемпионату мира 2018.

ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS (Court of Arbitration for Sport — Спортивный арбитражный суд). Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата. 10 июля стартует следующий сезон Футбольной Национальной Лиги, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределенности и продолжающегося судебного процесса невозможна.

Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому Клубу. Основательно всё взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.

ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион Чемпионата Мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун. Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тыс. зрителей будет выполнено", — говорится в сообщении клуба.

«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ и не получил повышения в классе.