Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ

22:55
Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ.
Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ.
Теги:

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 29-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович: гол в матче с «Арсеналом» (4:2)
— Вратарь «Уфы» Александр Беленов: отразил пенальти и сыграл на ноль в игре с «Зенитом» (0:0)
— Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке: гол в матче с «Краснодаром» (3:1)
— Форвард «Спартака» Александр Соболев: гол + пас в игре с «Химками» (2:1)

Голосуй в Instagram «СЭ»!

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова
Экс-генералы США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена
Кто и на каких условиях может вернуть деньги за отдых детей?
В Петербурге мать до смерти забила четырехмесячного сына

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры