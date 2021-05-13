Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ.

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 29-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович: гол в матче с «Арсеналом» (4:2)

— Вратарь «Уфы» Александр Беленов: отразил пенальти и сыграл на ноль в игре с «Зенитом» (0:0)

— Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке: гол в матче с «Краснодаром» (3:1)

— Форвард «Спартака» Александр Соболев: гол + пас в игре с «Химками» (2:1)