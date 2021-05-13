Выбери лучшего игрока 29-го тура РПЛ
22:55
Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 29-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:
— Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович: гол в матче с «Арсеналом» (4:2)
— Вратарь «Уфы» Александр Беленов: отразил пенальти и сыграл на ноль в игре с «Зенитом» (0:0)
— Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке: гол в матче с «Краснодаром» (3:1)
— Форвард «Спартака» Александр Соболев: гол + пас в игре с «Химками» (2:1)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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