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ЭСК РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол «Рубина» в матче с «Арсеналом»

13:15
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Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает официальный сайт РФС.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Солтмураду Бакаеву на 54-й минуте матча.

Решение комиссии: cудья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» №87 Солтмурад Бакаев совершил обычное нарушение Правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением. Столкновение с соперником происходит по инерции на мокром газоне, игрок пытается избежать контакта, и обе его ноги находятся на земле», — говорится в сообщении.

Также «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота «Арсенала» на 59-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно засчитал гол в ворота «Арсенала» на 59-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что между футболистами «Рубина» №9 Джордже Деспотовичем и «Арсенала» №6 Максимом Беляевым в атакующей фазе игры, непосредственно связанной с взятием ворот «Арсенала», произошло нормальное единоборство за верховой мяч. Оба соперника стремятся сыграть в мяч, футболист «Рубина» за счет лучшего выбора позиции на поле опережает оппонента и не совершает при этом какого-либо акцентированного движения рукой/локтем в его лицо. Контакт происходит в руках/туловище и он инициирован уже самим игроком «Арсенала».

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Михе Мевле на 66-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Сочи».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Сочи» №23 Миха Мевля в борьбе за находящийся в воздухе мяч совершает движение рукой в область плеча/шеи соперника. В данном нарушении отсутствует фактор безрассудности (опасности возможных последствий для оппонента)», — сообщается в пресс-релизе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
ЦСКА 1
1-й тайм

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213659

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