ЭСК РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол «Рубина» в матче с «Арсеналом»
Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает официальный сайт РФС.
«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Солтмураду Бакаеву на 54-й минуте матча.
Решение комиссии: cудья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Рубина» №87 Солтмурад Бакаев совершил обычное нарушение Правил игры по неосторожности, не наказуемое предупреждением. Столкновение с соперником происходит по инерции на мокром газоне, игрок пытается избежать контакта, и обе его ноги находятся на земле», — говорится в сообщении.
Также «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота «Арсенала» на 59-й минуте матча.
Решение комиссии: судья правильно засчитал гол в ворота «Арсенала» на 59-й минуте матча.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что между футболистами «Рубина» №9 Джордже Деспотовичем и «Арсенала» №6 Максимом Беляевым в атакующей фазе игры, непосредственно связанной с взятием ворот «Арсенала», произошло нормальное единоборство за верховой мяч. Оба соперника стремятся сыграть в мяч, футболист «Рубина» за счет лучшего выбора позиции на поле опережает оппонента и не совершает при этом какого-либо акцентированного движения рукой/локтем в его лицо. Контакт происходит в руках/туловище и он инициирован уже самим игроком «Арсенала».
«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Михе Мевле на 66-й минуте матча.
Решение комиссии: судья ошибочно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку «Сочи».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Сочи» №23 Миха Мевля в борьбе за находящийся в воздухе мяч совершает движение рукой в область плеча/шеи соперника. В данном нарушении отсутствует фактор безрассудности (опасности возможных последствий для оппонента)», — сообщается в пресс-релизе.
Методология
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