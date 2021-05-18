«Ахмат» оштрафован за поведение диктора во время матча со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании «Ахмата» по итогам домашнего матча 30-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Также оштрафован главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«Диктор на стадионе «Ахмата» использовал систему оповещения для поддержки команды. Команда получает штраф в 20 тысяч. Тедеско получает штраф в 30 тысяч за выход из технической зоны», — сказал Григорьянц на пресс-конференции.

Матч последнего тура чемпионата прошел в Грозном 16 мая и завершился со счетом 2:2. Красно-белые заняли второе место в РПЛ, грозненский клуб расположился на 11-м месте.

(Сергей Федоров)