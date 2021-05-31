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Мозес признан болельщиками лучшим игроком «Спартака» в мае

15:40
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Болельщики «Спартака» выбирали MVP заключительного месяца сезона-2020/2021, в котором красно-белым удалось занять второе место в турнирной таблице РПЛ и выйти в Лигу чемпионов, сообщает сайт клуба.

Среди претендентов на звание лучшего игрока мая были защитник Виктор Мозес, полузащитники Квинси Промес и Роман Зобнин, нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Безоговорочное первое место в голосовании занял Виктор Мозес, «серебряный» гол которого вывел «Спартак» в квалификацию ЛЧ (49%). На второй позиции оказался Джордан Ларссон, забивший два победных мяча в майских играх (25%). На третьей строчке — Александр Соболев, отличившийся результативными действиями во всех трех матчах месяца (16%).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-31-viktor_mozes__luchshiy_igrok_maya_po_versii_bolelshchikov/

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