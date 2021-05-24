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«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

12:22
Стадион «Нижний Новгород». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «Нижний Новгород». Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Общее собрание РПЛ удовлетворило заявления клубов на заседании 24 мая, сообщает сайт организации.

В начале собрания клубы также утвердили итоги сезона Тинькофф РПЛ 2020/21. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Спартак», бронзовым — «Локомотив». Лигу покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие 15-е и 16-е место соответственно.

«Крылья Советов» вернулись в РПЛ после сезона в Олимп — ФНЛ. Ранее команда из Самары выступала в премьер-лиге с 2002-го по 2014-й, с 2015-го по 2017-й и с 2018-го по 2020-й. Наивысшее достижение — бронзовые медали в 2004 году.

«Нижний Новгород» — дебютант РПЛ. С сезона-2017/18 нижегородцы играли в ФНЛ. В прошедшем первенстве «Нижний Новгород» занял третье место, однако получил право выступать в Тинькофф РПЛ, так как «Оренбург» не получил соответствующую лицензию.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26640.html

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