«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

Общее собрание РПЛ удовлетворило заявления клубов на заседании 24 мая, сообщает сайт организации.

В начале собрания клубы также утвердили итоги сезона Тинькофф РПЛ 2020/21. Чемпионом стал «Зенит», серебряным призером — «Спартак», бронзовым — «Локомотив». Лигу покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие 15-е и 16-е место соответственно.

«Крылья Советов» вернулись в РПЛ после сезона в Олимп — ФНЛ. Ранее команда из Самары выступала в премьер-лиге с 2002-го по 2014-й, с 2015-го по 2017-й и с 2018-го по 2020-й. Наивысшее достижение — бронзовые медали в 2004 году.

«Нижний Новгород» — дебютант РПЛ. С сезона-2017/18 нижегородцы играли в ФНЛ. В прошедшем первенстве «Нижний Новгород» занял третье место, однако получил право выступать в Тинькофф РПЛ, так как «Оренбург» не получил соответствующую лицензию.