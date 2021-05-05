«Крылья Советов» досрочно стали победителями ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» в перенесенном матче 35-го тура Олимп-ФНЛ и досрочно стали победителями первенства по итогам сезона-2020/21.

На счету самарцев 95 очков, отрыв от «Оренбурга», идущего на втором месте, составляет 7 очков за два тура до конца сезона.

Отметим, что в матче со «Спартаком-2» нападающий «Крыльев» Иван Сергеев установил рекорд по количеству голов в одном сезоне в ФНЛ. Форвард отличился дублем, всего на его счету 39 голов — на один больше, чем у прежнего обладателя рекорда, Андрея Федькова.