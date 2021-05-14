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Широков о проводах Тедеско из «Спартака»: «Тогда Карпину надо было памятник поставить»

20:13
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Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался об акции в честь главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

«Честно говоря, не понял — кого провожают — победителя? Занял второе место и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов? Кто вам это сказал? Впереди матч со сверхмотивированным «Ахматом». Не думаю, что там Рамзан Ахматович скажет: там «Спартак» приехал, давайте хотя бы ничейку. Конечно, они будут рвать в последнем туре, они будут сверхмотивированы. У того же Талалаева особый настрой на «Спартак». Красно-белым будет очень тяжело. Тогда Валере Карпину надо было красную дорожку постелить и памятник поставить. Он раза три второе место занимал. Карреру так не провожали, как Тедеско. Пожалуйста, провожайте — но делают так, как будто он что-то выиграл», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

После матча с «Химками» «Спартак» провел церемонию прощания болельщиков и команды с главным тренером команды, Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет команду по окончании сезона-2020/21.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-romana-shirokova-otsenka-raboty-tedesko-prodlenie-nikolicha-uhod-vlashicha-orenburg-i-stadion-2/

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