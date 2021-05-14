Широков о проводах Тедеско из «Спартака»: «Тогда Карпину надо было памятник поставить»
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался об акции в честь главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).
«Честно говоря, не понял — кого провожают — победителя? Занял второе место и вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов? Кто вам это сказал? Впереди матч со сверхмотивированным «Ахматом». Не думаю, что там Рамзан Ахматович скажет: там «Спартак» приехал, давайте хотя бы ничейку. Конечно, они будут рвать в последнем туре, они будут сверхмотивированы. У того же Талалаева особый настрой на «Спартак». Красно-белым будет очень тяжело. Тогда Валере Карпину надо было красную дорожку постелить и памятник поставить. Он раза три второе место занимал. Карреру так не провожали, как Тедеско. Пожалуйста, провожайте — но делают так, как будто он что-то выиграл», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.
После матча с «Химками» «Спартак» провел церемонию прощания болельщиков и команды с главным тренером команды, Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет команду по окончании сезона-2020/21.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-romana-shirokova-otsenka-raboty-tedesko-prodlenie-nikolicha-uhod-vlashicha-orenburg-i-stadion-2/
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