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В РПЛ назвали недочетом назначение матчей 30-го тура на дневное время

17:06
Замер температуры перед матчем. Фото ФК "Арсенал" (Тула).
Замер температуры перед матчем. Фото ФК &quot;Арсенал&quot; (Тула).
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Руководитель РПЛ Сергей Прядкин рассказал, как лига будет в будущем избегать ситуации, которая произошла в 30-м туре сезона-2020/21.

Все встречи должны были начаться в одно время — в 14.00 (мск). Но из-за жаркой погоды матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом» был отложен на пару часов.

«Назначение матчей 30-го тура в дневное время — это наша ответственность. Мы эту тему сегодня поднимали. Наверное, это недочет. Раньше просто исходили, в том числе, из большой разницы часовых поясов. Отныне мы постараемся 30-й тур проводить после 19:00.

В сезоне-2018/2019 мы выходили с предложением понизить планку минимальной вместимости в маленьких городах. Пока не нашли понимания. Тут стоит отметить, что при соблюдении многочисленных остальных требований, РФС, возможно, рассмотрит этот вопрос. Мы этот вопрос оставили открытым, будем обсуждать», — отметил Прядкин.

(Сергей Федоров)

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