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ЭСК РФС: Безбородов правильно не удалил Айртона в матче с «Химками»

13:10
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Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт организации.

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неудалением игрока «Спартака» Лукаса Айртона на 37-й минуте матча 29-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

Решение комиссии: судья правильно не удалил игрока «Спартака».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока «Спартака» №6 Лукаса Айртона отсутствуют признаки агрессивного поведения. Футболист совершает естественное для бега движение ногой, не используя шипы для наступания на бедро соперника. По мнению Комиссии, также не должно расцениваться как проявление агрессии и возможное непреднамеренное (случайное) касание, выполненное в рамках обычного физиологического движения тела футболиста», — говорится в сообщении.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
ЦСКА 1
1-й тайм

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213659

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