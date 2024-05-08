«Угрожали сжечь мой дом и убить семью». Легендарного марафонца Кипчоге обвинили в гибели конкурента

Элиуд рассказал о беспрецедентной травле, которая обрушилась на него в соцсетях после смерти Келвина Киптума.

Кениец Элиуд Кипчоге давно стал легендой мирового спорта. Самый быстрый марафонец мира, единственный человек в истории, пробежавший 42 километра и 195 метров быстрее двух часов. В свои 39 лет он по-прежнему хорош и намеревается в Париже выиграть третье олимпийское золото подряд. Пожалуй, единственным, кто мог ему помешать, был соотечественник Келвин Киптум, но он в феврале трагически погиб в автокатастрофе. Как выяснилось, смерть главного конкурента сильно отразилась и на Кипчоге. По словам Элиуда, он подвергся беспрецедентной травле в социальных сетях, где его обвиняли в заговоре против Киптума.

Захватывающей дуэли помешала трагедия

Напомним, что Кипчоге вот уже более двадцати лет выступает на высочайшем уровне. В 18 лет он стал чемпионом мира по легкой атлетике на дистанции 5000 м в Париже, затем дважды становился олимпийским призером в этом виде программы, а на марафоны переключился только в 28 лет. И сразу же стал мировым лидером. Он регулярно побеждал на престижных марафонах, выиграл Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Токио, а также сначала в 2018 году установил мировой рекорд, а затем в сентябре 2022-го в Берлине побил свой же официальный рекорд в марафоне, пробежав за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.

Келвин Киптум. Фото Global Look Press

Но еще больше Элиуда прославил Ineos 1:59 Challenge — в рамках этого проекта, который финансировался владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэтклиффом, 12 сентября 2019 года Кипчоге пробежал марафон в Вене за 1 час 59 минут и 40 секунд. Он стал первым и к данному моменту единственным бегуном, выбежавшим из двух часов на этой дистанции. Правда, из-за закрытого характера забега и использования сменяющихся пейсмейкеров это достижение не было ратифицировано World Athletics, но все равно стало историческим.

Многим казалось, что Кипчоге будет царить в марафонах еще много лет, но у него внезапно появился молодой и опасный конкурент. Киптум на своем дебютном марафоне в Валенсии в 2022-м стал четвертым человеком в мире, пробежавшим быстрее двух часов и двух минут, в 2023-м он сначала выиграл Лондонский марафон со вторым официальным временем в истории (2:01.25), а 8 октября 2023-го в Чикаго побил мировой рекорд, показав 2:00.35.

Все предвкушали дальнейшие подвиги Келвина, в том числе преодоление двухчасовой отметки в официальном марафоне и очное соперничество молодой звезды с Кипчоге на Олимпийских играх в Париже, но... 24-летний Киптум и его тренер Жерве Хакизимана погибли 11 февраля 2024 года в автокатастрофе в Западной Кении. Сообщалось, что Келвин, находившийся за рулем, не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево, а водитель и пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

Элиуд Кипчоге. Фото Getty Images

Потерял 90 процентов друзей

Кто-то тогда вспомнил, что в 2011 году также в возрасте 24 лет погиб, упав с балкона в своем доме, другой великолепный кенийский марафонец, олимпийский чемпион 2008 года Самуэль Камау Вирджину. А в социальных сетях поклонники Киптума стали обвинять в гибели их любимца не кого-то, а Кипчоге, который якобы опасался быстрого конкурента. Полиция ничего подозрительного в смертельной аварии не нашла, но волну ненависти к Элиуду в социальных сетях это не остановило. На днях Кипчоге рассказал BBC, что известие о гибели Киптума стало худшей новостью в его жизни.

«Я был шокирован. Услышал много плохого в свой адрес — угрожали сжечь мой дом, убить семью. Этого не произошло, но... Я очень боялся за своих детей. Иногда они ездили в школу на велосипедах, но пришлось это прекратить, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Мы начали сами привозить их в школу и отвозить обратно домой», — вспоминает Кипчоге. «Худшим моментом стало, когда я дозвонился до мамы. Она сказала мне: «Просто береги себя. Столько всего произошло». Я родом из очень отдаленного района, но понял, что соцсети добрались и туда. Это был действительно тяжелый месяц», — добавил он.

Именно из-за такого психологического давления Кипчоге, как он уверяет, стал в марте на Токийском марафоне только десятым — это было худшее выступление на этой дистанции в карьере. «Мне было очень больно, поскольку даже мои товарищи по тренировкам, люди, с кем я часто контактирую, верили в мою причастность к гибели Киптума и говорили плохие слова. Думаю, я потерял 90 процентов своих друзей. Это заставило меня никому не доверять. Теперь даже своей собственной тени я не поверю», — резюмировал Кипчоге в интервью. Тем не менее он по-прежнему настроен выиграть 10 августа олимпийский марафон в Париже: «Я хочу войти в учебники истории, став олимпийским чемпионом в марафоне три раза подряд».