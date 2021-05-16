Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Нового тренера объявим ближе к лету. Кержаков есть в списке кандидатов»
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков.
«Мы находимся в поиске тренера, — сказал Измайлов «СЭ». — У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера. Понимаете, мы только вчера получили новость, что мы в премьер-лиге. Мы только сегодня начали выстраивать стратегическую задачу на сезон».
Александр Кержаков по окончании сезона покинет пост главного тренера «Томи». Команда из Томска завершила сезон в зоне вылета из ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю