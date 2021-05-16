Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Нового тренера объявим ближе к лету. Кержаков есть в списке кандидатов»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков.

«Мы находимся в поиске тренера, — сказал Измайлов «СЭ». — У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В это листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и еще несколько специалистов. Конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера. Понимаете, мы только вчера получили новость, что мы в премьер-лиге. Мы только сегодня начали выстраивать стратегическую задачу на сезон».

Александр Кержаков по окончании сезона покинет пост главного тренера «Томи». Команда из Томска завершила сезон в зоне вылета из ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).

(Артем Бухаев)