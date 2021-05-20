Болельщики «Спартака» признали Мозеса лучшим игроком матча с «Ахматом»

Болельщики «Спартака» признали полузащитника Виктора Мозеса лучшим игроком матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2).

59 процентов болельщиков, принимавших участие в голосовании на официальном сайте клуба, отдали свои голоса за Мозеса. Вторым стал Квинси Промес, на третьем месте — Джордан Ларссон.

Мозес стал автором второго гола красно-белых в ворота «Ахмата», который принес команде ничью и помог занять второе место в турнирной таблице чемпионата, благодаря которому «Спартак» получил право выступить в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.