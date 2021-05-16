«Ротор» вылетит из РПЛ, если «Уфа» не проиграет «Арсеналу»

«Ротор» после ничьей в гостевом матче 30-го тура с «Рубином» (1:1) набрал 22 очка и расстанется с премьер-лигой в случае, если «Уфа» не уступит «Арсеналу» в заключительной игре чемпионата на своем поле.

Начало матча «Уфа» — «Арсенал» было отложено на два часа из-за жары в столице Башкирии.

«Арсенал» (23 очка) уже гарантировал себе сохранение места в РПЛ. «Уфа» (22) останется в лиге, если не уступит тулякам. При равенстве очков волгоградцы обойдут башкирцев по личным встречам.

Ранее напрямую из РПЛ вылетел ставший 16-м «Тамбов».

Из ФНЛ в РПЛ выходят «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место), а стыковые матчи между лигами проводиться не будут из-за того, что «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не получили лицензии категории РФС I.