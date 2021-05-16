«Ротор» вылетит из РПЛ, если «Уфа» не проиграет «Арсеналу»
«Ротор» после ничьей в гостевом матче 30-го тура с «Рубином» (1:1) набрал 22 очка и расстанется с премьер-лигой в случае, если «Уфа» не уступит «Арсеналу» в заключительной игре чемпионата на своем поле.
Начало матча «Уфа» — «Арсенал» было отложено на два часа из-за жары в столице Башкирии.
«Арсенал» (23 очка) уже гарантировал себе сохранение места в РПЛ. «Уфа» (22) останется в лиге, если не уступит тулякам. При равенстве очков волгоградцы обойдут башкирцев по личным встречам.
Ранее напрямую из РПЛ вылетел ставший 16-м «Тамбов».
Из ФНЛ в РПЛ выходят «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место), а стыковые матчи между лигами проводиться не будут из-за того, что «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не получили лицензии категории РФС I.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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