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«Ротор» вылетит из РПЛ, если «Уфа» не проиграет «Арсеналу»

16:06
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«Ротор» после ничьей в гостевом матче 30-го тура с «Рубином» (1:1) набрал 22 очка и расстанется с премьер-лигой в случае, если «Уфа» не уступит «Арсеналу» в заключительной игре чемпионата на своем поле.

Начало матча «Уфа» — «Арсенал» было отложено на два часа из-за жары в столице Башкирии.

«Арсенал» (23 очка) уже гарантировал себе сохранение места в РПЛ. «Уфа» (22) останется в лиге, если не уступит тулякам. При равенстве очков волгоградцы обойдут башкирцев по личным встречам.

Ранее напрямую из РПЛ вылетел ставший 16-м «Тамбов».

Из ФНЛ в РПЛ выходят «Крылья Советов» (победитель ФНЛ) и «Нижний Новгород» (третье место), а стыковые матчи между лигами проводиться не будут из-за того, что «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не получили лицензии категории РФС I.

Уфа — Арсенал Т

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

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