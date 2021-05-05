Гендиректор «Крыльев»: «Если у стороны Сергеева есть недовольство по контракту, надо высказывать, а не давать интервью»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» досрочную победу самарцев в турнире Олимп-ФНЛ после матча со «Спартаком-2» в перенесенной игре 35-го тура (2:0).

«Не сказать, что это какая-то неожиданность. Понятно, что выиграть турнир — это приятно, сделать это досрочно — вдвойне приятно. Теперь все силы можно направить на подготовку к финалу Кубка России. Что касается того, что Сергеев побил рекорд Федькова по голам, любые рекорды всегда бьются. Футбол — игра командная, поэтому к этому достижению довольно спокойно отношусь. Ваня, конечно, молодец, в современных условиях это делать очень непросто, но он сам неоднократно говорил, что команда тоже благотворствовала этому», — сказал Калакуцкий.

Менеджер также добавил, что все решения о составе «Крыльев» будут предприниматься после окончания сезона. В том числе — по лучшему бомбардиру команды Ивану Сергееву (39 голов в ФНЛ, рекорд турнира).

«Что касается предложенного контракта Сергееву и его недовольства, мы же исходим из своих возможностей. Мы предложили условия, которые могли максимально предложить, это первое. Во-вторых, комментарии в газетах — точно не та площадка, на которой нужно выстраивать по этому диалог. Будем ждать их предложений. Если есть какое-то недовольство по контракту, то надо его высказать, а не интервью давать. Я бы тоже не хотел таким путем идти и вступать в переговорные процессы через СМИ», — добавил Калакуцкий.

На счету самарцев за два тура до конца сезона стало 95 очков. Отрыв от «Оренбурга», идущего на втором месте, составляет 7 очков.

(Екатерина Звенигородская)