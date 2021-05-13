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КДК отменил желтые карточки Солтмурада Бакаева и Мевли

15:47
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил об отмене желтых карточек, показанных полузащитнику «Рубина» Солтмураду Бакаеву и защитнику «Сочи» Михе Мевле.

Оба футболиста получили предупреждения в матчах 29-го тура Тинькофф РПЛ. КДК признал ошибочными решения арбитров показать желтые карточки игрокам. Для обоих футболистов желтые карточки стали 4-ми в нынешнем сезоне. В связи с отменой предупреждений Бакаев и Мевля смогут помочь своим командам в заключительном туре чемпионата России.

В 29-м туре РПЛ «Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2), главным судей матча был Кирилл Левников. На встрече «Сочи» — «Ротор» (2:1) работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В 30-м туре «Рубин» примет на своем поле «Ротор», «Сочи» сыграют в гостях с «Химками».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213644

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