«Рейнджерс» обыграл во втором тайме «Каролину». Шестеркин сделал 54 сэйва
«Рейнджерс» обыграли «Каролину» во втором овертайме во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 2ОТ. Счет в серии стал 2-0.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Теперь у него четыре ассиста в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
Российский форвард «Харрикейнз» отметился голевой передачей, а защитник Дмитрий Орлов — голом.
Третий матч в серии состоится 10 мая.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Лафренье — 1 (Миллер, Веннберг), 10:53 — 1:0. Гюнцель — 2 (Ахо, Свечников), 15:07 — 1:1. Орлов — 2 (Шей, Ахо), 19:54 — 1:2. Лафренье — 2 (Фокс, Панарин), 27:32 — 2:2. Гюнцель — 3 (Ахо, Деанджело), 38:18 — 2:3. Крайдер — 3 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 3:3. Трочек — 5 (бол., Зибанежад, Панарин), 87:24 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Андерсен.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 39 (11+9+9+10) — 57 (13+12+17+15).
Наши: Панарин (32.24/3/+1) — Орлов (25.56/3/0), Свечников (26.50/2/+2).
8 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 2-0.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
0 - 1
|0 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
2 - 0
|2 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|8.05
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|4 : 3 ОТ
|8.05
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -