«Рейнджерс» обыграл во втором тайме «Каролину». Шестеркин сделал 54 сэйва

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» во втором овертайме во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 2ОТ. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Теперь у него четыре ассиста в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Российский форвард «Харрикейнз» отметился голевой передачей, а защитник Дмитрий Орлов — голом.

Третий матч в серии состоится 10 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 1 (Миллер, Веннберг), 10:53 — 1:0. Гюнцель — 2 (Ахо, Свечников), 15:07 — 1:1. Орлов — 2 (Шей, Ахо), 19:54 — 1:2. Лафренье — 2 (Фокс, Панарин), 27:32 — 2:2. Гюнцель — 3 (Ахо, Деанджело), 38:18 — 2:3. Крайдер — 3 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 3:3. Трочек — 5 (бол., Зибанежад, Панарин), 87:24 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 39 (11+9+9+10) — 57 (13+12+17+15).

Наши: Панарин (32.24/3/+1) — Орлов (25.56/3/0), Свечников (26.50/2/+2).

8 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 2-0.