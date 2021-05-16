«Оренбург» до сих пор планирует подать иск на невыдачу лицензии РФС в CAS
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию, что клуб отправит в Арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение РФС не выдать лицензию на участие в РПЛ следующего сезона. Об этом сообщило издание «РБ-Спорт».
«Будем подавать иск в CAS, еще не отправили. Когда отправим? Не знаю, я этим не занимаюсь», — сказал Андреев «СЭ».
«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ и не получил повышения в классе.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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