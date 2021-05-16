«Оренбург» до сих пор планирует подать иск на невыдачу лицензии РФС в CAS

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию, что клуб отправит в Арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение РФС не выдать лицензию на участие в РПЛ следующего сезона. Об этом сообщило издание «РБ-Спорт».

«Будем подавать иск в CAS, еще не отправили. Когда отправим? Не знаю, я этим не занимаюсь», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ и не получил повышения в классе.

(Данил Алешин)