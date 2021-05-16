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«Оренбург» до сих пор планирует подать иск на невыдачу лицензии РФС в CAS

13:34
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию, что клуб отправит в Арбитражный суд Лозанны (CAS) апелляцию на решение РФС не выдать лицензию на участие в РПЛ следующего сезона. Об этом сообщило издание «РБ-Спорт».

«Будем подавать иск в CAS, еще не отправили. Когда отправим? Не знаю, я этим не занимаюсь», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию на выступление в Тинькофф РПЛ и не получил повышения в классе.

(Данил Алешин)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
ЦСКА 1
1-й тайм

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 1
Спартак 0
1-й тайм

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63

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