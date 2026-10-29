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ЦСКА — Локомотив: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 29 октября 2026

ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой, игрок «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Следить за ходом встречи ЦСКА — «Локомотив» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало программы — в 19.00 мск. Смотреть матч онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

Команды выступают в группе D. В 4-м туре ЦСКА дома разгромил «Ростов» (4:0), «Локомотив» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и уступил в серии пенальти (1:3).

После четырех туров армейцы набрали 5 очков и занимают третье место в группе. «Локомотив» с 3 очками располагается на четвертой строчке.

В первой встрече команд в нынешнем Кубке России основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победил ЦСКА (5:4).

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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