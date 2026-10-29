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ЦСКА — Локомотив, 29 октября 2026: прогноз, ставка и коэффициенты на матч Кубка России — кто победит

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и коэффициенты на матч Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Мнение экспертов о матче ЦСКА — «Локомотив»

Футбольный комментатор Александр Неценко считает ЦСКА фаворитом встречи.

«Прежде чем давать прогноз, я бы обратил внимание на два тренда, которые очень явно выделяются в противостояниях между ЦСКА и «Локомотивом». В пяти из последних семи матчей заходила ставка «обе забьют». Да, «Локомотив» в Кубке забивает мало, но команде вообще ничего не остаётся, кроме как рисковать: ей нужна победа. А для того чтобы одержать победу, необходимо идти вперед и забивать. Поэтому думаю, «Локомотив» приложит все усилия для того, чтобы как минимум забить. Соответственно, в таком раскладе ставка «обе забьют» прямо вырисовывается, ее и надо попытаться заиграть. Стоит она 1.73», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив»

По линии букмекерской компании FONBET фаворитом встречи считается ЦСКА. Актуальные коэффициенты на исходы основного времени матча:

  • Победа ЦСКА — 1.97.
  • Ничья — 3.80.
  • Победа «Локомотива» — 3.85.

Коэффициенты могут измениться до начала игры.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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