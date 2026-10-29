ЦСКА — «Локомотив»: прямая трансляция матча Кубка России

ЦСКА и «Локомотив» встретятся в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Локомотив», статистикой и результатом можно в матч-центре «СЭ».

Прямую видеотрансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Бесплатный онлайн-эфир также будет доступен на сайте matchtv.ru.

ЦСКА в четырех матчах группового этапа набрал 5 очков и занимает третье место в группе D. В предыдущем кубковом туре армейцы дома разгромили «Ростов» (4:0). В первом круге ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти (5:4) после ничьей в основное время (1:1).

«Локомотив» после четырех туров набрал 3 очка и находится на четвертой строчке. В прошлой кубковой встрече железнодорожники дома сыграли вничью с «Акроном» (1:1), но проиграли серию пенальти (1:3).